RETROSPECTIVĂ. 2023, anul tăcerii în procesul de reglementare transnistreană

lacu, premierul României. Foto: Facebook Premierul Marcel Ciolacu a transmis, duminică, un mesaj de Anul Nou, în care face referire la provocările anului 2023. Șeful guvernului de la București a vorbit despre unele dintre măsurile luate în acest an, precum reducerea inflaţiei, plafonarea preţurilor la unele alimente sau reducerea cheltuielilor bugetare, dar apreciază că mai sunt lucruri de făcut şi în anul care urmează. "Am credinţa că 2024 va fi un an mai bun", a transmis premierul.