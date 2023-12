Cum va fi vremea în Republica Moldova, în primele zile ale lui 2024 

14:20

Un nou video trucat cu șefa statului Maia Sandu a fost publicat pe online. De această dată au apărut imagini în care președinta ar felicita cetățenii Republicii Moldova cu prilejul anului nou. Persoana din video le dorește cetățenilor „să lucreze productiv în noul an". „Iar vacanța mi-o iau mie", comunică ea. Totodată, locuitorilor țării li […]