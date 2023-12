Prima țară care a intrat deja în 2024

15:00

Serghei și Irina Kovalski au luat chipul lui Moș Gerilă și Fulguței pentru a ura țării un An Nou fericit.Artiștii au interpretat un cîntec vesel într-un videoclip de sărbătoare. Un An Nou fericit tuturor oamenilor! Lăsați-vă să fiți un pic copil în această zi ! Să credeți și să sperați în ce e mai bun ! Să faceți ceva bun pentru voi înșivă și pentru ceilalți ! Fie ca în lume totul să fie c