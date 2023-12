Starea de urgență instituită în Republica Moldova a expirat

11:00

Doi copii și o pensionară s-au intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de soba in locuință. Cazul a avut loc în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit IGSU, cazul a fost înregistrat în raionul Cimișlia, localitatea Valea Perjei. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:18.