De ce merită să fii alături de “Observatorul de Nord” și în următorii 25 de ani? / VIDEO

Astăzi, la Soroca, în sala teatrului "Veniamin Apostol", are loc premiera filmului "Carbon". Reportera noastră, Ludmila Marjinean, a adunat primele reacții ale spectatorilor după proiecția filmului la ora 12:00. "Este un film nemaipomenit; abia ce am ieșit din sală, am niște impresii de neredat." "M-am întors în trecut; filmul relevă adevărul acelor timpuri. Copiii din […]