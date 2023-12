17 sfaturi care te vor ajuta să îți protejezi amicul patruped în timpul focurilor de artificii

12:30

Primul sentiment al iernii este întotdeauna bucuria vibrantă a sărbătorilor.Iar ca să aveți cu adevărat un sfârșit de an frumos și încântător, cea mai bună alegere rămâne a fi Vinăria Sălcuța. Fiecare dintre cele tre game - Winemaker`s Way, ENO și EPIZŌD Limited Release sunt create în mod unic și se combină perfect cu toate dorințele și așteptările de sărbători.