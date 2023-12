Pensiile vor fi reexaminate din 1 ianuarie. Cine are dreptul la recalcul

11:30

Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului (A.S.I.C.S.) a venit și în acest an în ajutor lui Moș Crăciun și oferă cadouri dulci copiilor din toate colțurile țării! Acțiunea se desfășoară în cadrul campaniei «Magie de Crăciun 2», până în data de 7 ianuarie 2024. Copiii sunt îndemnați să transmită, cu ajutorul părinților, un desen despre sărbătorile de iarnă, pe pagina de Facebook a Asociației. ANA PETRUȘCA, s. Cârnățenii Noi, r. Căușeni Am intrat pe Facebook, am văzut postarea […]