Un ofițer al CNA s-a stins din viață: „Demn, cu verticalitate și destoinic, bun prieten și coleg, tată a trei copii – așa va rămâne în inimile noastre”

21:00

UPDATE 21:00 Secretarul britanic al Apărării, Grant Shapps, a declarat că Marea Britanie trimite sute de rachete de apărare aeriană în Ucraina pentru a consolida apărarea țării în urma „atacurilor aeriene criminale ale lui Putin”. Acesta nu a specificat numărul unităților de apărare. The UK is moving rapidly to bolster Ukraine’s air defence, in the...