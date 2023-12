Posturile TV cu licență suspendată nu vor putea activa. Decizia autorităților

11:20

Pe 15 decembrie 2023, la Teatrul Național „Eugène Ionesco" din Chișinău, a avut loc premiera spectacolului „Poveste de Crăciun", o adaptare scenică captivantă a celebrei nuvele scrise de Charles Dickens, realizată sub îndrumarea regizorului Sergiu Chiriac. Spectacolul pune în lumină asemenea teme precum altruismul, dragostea, compasiunea și iertarea, subliniind victoria acestora asupra egoismului și avariției.