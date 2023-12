Volodimir Zelenski, după atacul masiv al Rusiei: “Este foarte important ca lumea să reacționeze la acest ultim act de teroare”

11:20

Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete vineri dimineață asupra Ucrainei: în total circa 110 rachete au fost lansate asupra orașelor ucrainene. Cel puțin 10 persoane au murit și alte 60 au fost rănite în Kiev și alte regiuni bombardate, conform Reuters. Odesa a fost atacată azi noapte cu drone. Resturile unui aparat interceptat au lovit un bloc și au declanșat un incendiu, care a cuprins două etaje. Atacuri au avut loc și în orașele Harkov, din nord-est, și Liov, din vest - aproape de granița cu Polonia.„O maternitate, școli, un mall, clădiri rezidențiale și case, un depozit comercial și o parcare. În Kiev, Liov, Odesa, Dnipro, Harkov, Zaporojie și alte orașe. Astăzi, Rusia a folosit aproape toate armele din arsenalul său: Rachete Kinjal, rachete S-300, rachete de croazieră și drone. Bombardierele strategicel au lansat rachete X-101/X-505. În total, circa 110 rachete au fost lansate asupra Ucrainei, majoritatea fiind doborâte”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare publicată pe contul de X/Twitter. A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023 Cel puțin doi oameni au fost uciși și 18 răniți la Kiev. Primarul Vitali Kliciko a informat că mai mulți oameni au rămas sub dărâmăturile unui depozit distrus. De asemenea, bombardamentele au deteriorat clădirea stației de metrou „Lukianivska”, care funcționa ca adăpost antiaerian.Doi oameni au murit în Odesa, a confirmat șeful administrației militare a regiunii, Oleg Kiper, iar 15 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii de șase și opt ani.Atacuri au avut loc și în orașele Harkov, din nord-est, și Liov, din vest - aproape de granița cu Polonia.În orașul Dnipro, unul dintre centrele comerciale ale orașului a fost cuprins de flăcări în urma atacului. De asemenea, maternitatea a fost grav afectată – ferestrele clădirii au fost sparte, au raportat canalele de telegram, dar toți cei care se aflau acolo ar fi reușit să se adăpostească.