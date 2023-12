Vlad Kulminschi despre referendum: societatea va discuta temele care sunt în interesul întregii țări

20:00

Cu experiență în sectorul financiar-bancar, în politici publice și de aderare la Uniunea Europeană, Anca Dragu, votată guvernator al Băncii Naţionale din Republica Moldova, a declarat pentru Știrile TVR că dorește asigurarea independenței și integrității BNM și că dorește să sprijine Republica Moldova în parcursul european, transmite IPN. Potrivit Ancăi... The post Anca Dragu: Vreau să asigurăm independența și integritatea BNM appeared first on ALBASAT.