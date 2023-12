Toate companiile care activează în domeniul emisiilor de televiziune/serviciile audiovizuale vor trece o verificare

06:00

Horoscop 26 – e sărbătoare și ne bucurăm împreună cu familia și cu prietenii și e un bun prilej să dăm deoparte toate nemulțumirile. CAPRICORN Surprizele se țin lanț și o să vă întâlniți cu acei oameni de care vă era dor și pe care n-ați avut cum să-i vedeți că ați fost ocupați, prinși […] The post Horoscop 26 decembrie – GEMENI – primiți răspunsul așteptat appeared first on Omniapres.