Maia Sandu spune că a devenit ținta unei campanii de denigrare: „În sate, oamenii îmi zic că eu aș interzice culesul măceșului”

Imaginează-te într-o lume unde întâlnirile pentru evaluarea performanței tale profesionale nu mai sunt prilej de stres, ci momente de interacțiune captivante și constructive. OneSyncs, un startup emergent din acceleratorul UpNext by Dreamups, ne arată că acest scenariu este nu doar posibil, ci deja în desfășurare. Acesta nu este doar un simplu software de evaluare, ci un ecosistem unde managerii și angajații navighează împreună spre excelență și creștere profesională. Povestiți-ne, a fost o experiență personală punctul de plecare […] The post Interviu #meettheteam by Dreamups: OneSyncs – Cum un startup transformă managementul performanței dintr-o experiență stresantă în una eficientă și plăcută? appeared first on NewsMaker.