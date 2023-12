Demisii pe sfârșit de an. Șeful Moldtelecom a fost eliberat din funcție

20:10

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat pe 27 decembrie, pentru prima dată, cererea președintei Maia Sandu de a organiza un referendum privind aderarea țării la Uniunea Europeană (UE) în toamna anului 2024. Speakerul susține că plebiscitul va pune punct unei speculații mai vechi, care va arăta dacă moldovenii vor sau nu în UE. Declarațiile au […]