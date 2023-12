Un Crăciun Plin de Generozitate și Speranță pentru Copiii Moldovei

08:20

Înainte de a saluta noul an, bucurați-vă de ultimul weekend din acest an cu evenimente care promit să vă capteze și să vă distreze. TIMELESS BEATS Descoperă "TIMELESS BEATS" – o noapte de eleganță și energie cu melodiile preferate din ultimii 5 decenii! Experimentează farmecul anilor 2020 cu DJ Wade, carisma anilor 2010 al lui […]