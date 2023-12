Prețul vieții omenești – în mâinile chirurgului. Gheorghe Anghelici, invitatul emisiunii „Crezul eroului”

23:10

Marea Britanie va prelua comanda Forței NATO de Reacție Rapidă, cunoscută sub denumirea de „Forța Întrunită cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat" (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), începând cu 1 ianuarie, pentru o perioadă de un an, conform unui comunicat emis joi de Alianță și citat de Agerpres.