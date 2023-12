Marea Britanie preia comanda forţei NATO de reacţie rapidă

Marea Britanie va prelua comanda Forței NATO de Reacție Rapidă, cunoscută sub denumirea de „Forța Întrunită cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat” (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), începând cu 1 ianuarie, pentru o perioadă de un an, conform unui comunicat emis joi de Alianță și citat de Agerpres. Forța NATO de Reacție […] Articolul Marea Britanie preia comanda forţei NATO de reacţie rapidă apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md