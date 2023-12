STOP CADRU Vladimir Putin i-a spus președintelui Chinei cât va dura războiul din Ucraina

23:00

The New York Times a intentat miercuri un proces împotriva companiei OpenAI și a acționarului său majoritar, Microsoft, într-un nou episod din conflictul tot mai intens legat de utilizarea neautorizată a operelor publicate în antrenarea tehnologiilor de inteligență artificială. Conform anunțului făcut de prestigioasa publicație americană, milioane de articole din The New York Times au […] Articolul The New York Times dă în judecată OpenAI și Microsoft pentru încălcarea drepturilor de autor apare prima dată în Realitatea.md.