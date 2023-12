Troleibuze noi pentru locuitorii din Bălți: 22 de unități de transport, cumpărate

14:50

În Republica Moldova sărăcia a crescut, iar cei mai afectați sunt bătrânii și copiii. În sate, 40% din copii trăiesc în sărăcie, susține ministrul Muncii și Protecției sociale, Alexei Buzu. Demnitarul a reamintit, în cadrul unei conferințe de bilanț, programele de sprijin ale statului din acest an.