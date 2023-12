Cetățenii din nordul țării vor beneficia de servicii de urgență mai calitative – Un dispecerat integrat pentru situații de urgență, a fost deschis la Bălți

23:30

Administrația președintelui american Joe Biden a început negocieri urgente cu aliații privind utilizarea bunurilor rusești înghețate pentru sprijinul militar al Ucrainei, relatează New York Times, citând surse din guvernul american. SUA și Europa caută ca activele rusești să ajute Ucraina pe măsură ce finanțarea se epuizează. În ciuda rezervelor legale, factorii de decizie politică cântăresc ... Administrația președintelui Joe Biden negociază, urgent, cu aliații utilizarea bunurilor rusești înghețate pentru sprijinul militar al Ucrainei The post Administrația președintelui Joe Biden negociază, urgent, cu aliații utilizarea bunurilor rusești înghețate pentru sprijinul militar al Ucrainei appeared first on Politik.