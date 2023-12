37 de tratate bilaterale au fost semnate pe parcursul anului 2023

18:50

Anca-Dana Dragu este numită guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), președintă a Consiliului de supraveghere și a Comitetului executiv, pe un termen de șapte ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de Parlament cu votul a 58 de deputați PAS, transmite IPN. Candidatura a... The post Anca-Dana Dragu este numită guvernatoare a Băncii Naționale a Moldove appeared first on ALBASAT.