În R. Moldova, circa 180 de mii de persoane muncesc fără un contract de muncă; Mulți își primesc salariile în plic

În biblioteci vor ajunge 3000 de cărți donate în campania „Biblioteca de sub brad” Peste 3000 de volume de cărți pentru copii au fost donate în cadrul inițiativei „Biblioteca de sub brad”, lansată de Guvern. Cărțile adunate vor ajunge pe rafturile bibliotecilor din întreaga țară, transmite IPN. Deoarece a fost adunat un număr mare de cărți, lista cu beneficiari va fi extinsă. Solicitările pentru donații de cărți vor fi expediate la adresa [email protected], iar angajații din cadrul Direcției Com...