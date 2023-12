Gradul de vulnerabilitate energetică poate fi contestat a doua oară

10:40

Peste 3000 de volume de cărți pentru copii au fost donate în cadrul inițiativei „Biblioteca de sub brad”, lansată de Guvern al doilea an consecutiv. Cărțile adunate vor ajunge pe rafturilor bibliotecilor din întreaga țară. În cadrul inițiativei au fost organizate o serie de evenimente, în cadrul cărora copii din mai multe licee din capitală […] Articolul FOTO/ Campania „Biblioteca de sub brad”: Peste 3000 de cărți pentru copii vor ajunge în bibliotecile din țară apare prima dată în Vocea Basarabiei.