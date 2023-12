Comunistul Haritonov şi-a depus candidatura pentru fotoliul de la Kremlin. La alegerile din 2004 a ieșit pe locul doi

13:50

La mai bine de jumătate de an de când a schimbat PSRM pe Partidul Renaștere, deputatul Vasile Bolea spune că nu regretă decizia luată, dar și că menține relațiile bune cu mulți dintre foștii colegi socialiști. Totuși, îi critică dur pentru votul comun cu PAS, prin care a fost demis șeful BNM, iar ulterior deputații partidului de guvernământ au numit-o pe fosta senatoare română la conducerea instituției. Într-UNInterviu pentru UNIMEDIA, parlamentarul a dezvăluit că a avut un an plin de schimbări la care nu se aștepta, dar și ce așteptări are de la 2024, împreună cu formațiunea din care face parte și dacă va candida la șefia Partidului Renaștere.