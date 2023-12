LIVE: Ședința Parlamentului – Deputații modifică Codul Electoral pentru a organiza referndumul privind aderarea la UE concomitent cu alegerile prezidențiale

22:30

Masacru la o universitate din Praga. Cehia este în șoc. Un student a ucis 14 oameni după care s-a sinucis. 24 de oameni au fost răniți, joi, după ce un bărbat înarmat a deschis focul la Universitatea Carolină din Praga, relatează BBC și The Guardian. Clădirea se află în Piața Jan Palach. Poliția a primit ... Cel mai sângeros atac din istoria Cehiei – Date actualizate: 14 morți, 25 de răniți la Praga