VIDEO Piscină, zonă spa, cinema. Ilan Șor și-a mai cumpărat o vilă de 1300 m2 în Israel, însă a păstrat-o și pe cea veche

Spiritele s-au încins astăzi, 26 decembrie, în timpul ședinței Adunării Populare a Găgăuziei (APG). Aleșii locali s-au reunit în ședință pentru a discuta despre bugetul autonomiei pentru anul 2024, însă s-au luat la ceartă și au încheiat ședința în scurt timp. Motivul – presupusele presiuni pe care le-ar exercita Chișinăul asupra Găgăuziei. Ședința APG a […]