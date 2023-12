România intră în Schengen în martie 2024

09:30

38 de elevi, care pe parcursul anului 2023 au obținut rezultate remarcabile la 16 concursuri și olimpiade regionale și internaționale, au fost premiați în cadrul Galei Olimpicilor 2023. De asemenea, au fost premiați 29 de profesori care au pregătit loturile olimpice. Potrivit instituției, valoarea totală a premiilor oferite constituie circa 2,2 milioane lei.