Grosu, despre referendumul solicitat de Sandu: „Va pune punct speculației – vor sau nu moldovenii în UE”

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman" are un nou director. Este vorba de neurochirurgul Vladimir Dolghi, numit în funcție de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, pe 22 decembrie. Potrivit ordinului, făcut public de instituția medicală, Dolghi va exercita interimatul funcției din 27 decembrie. Noul director al Institutului a fost prezentat colectivului instituției de către ministra […]