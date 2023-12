Cercetătorii danezi folosesc algoritmi AI pentru a prezice durata vieții și comportamentul uman

16:00

Ministerul Apărării rus a anunţat miercuri plasarea pe orbită a unui nou satelit militar, al cincilea pe care ţara îl lansează în acest an, transmite EFE, citată de Agerpres. „În timpul prevăzut, aparatul spaţial a ajuns pe orbita programată şi a rămas sub controlul mijloacelor terestre ale Forţelor Aerospaţiale", a informat Ministerul Apărării rus într-un […]