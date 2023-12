O grevă paralizează Turnul Eiffel în ziua marcării unui secol de la moartea lui Gustave Eiffel

14:10

Societatea pe acțiuni „Enegocom" se pregătește să încheie, până la data de 29 decembrie, contracte semnificative pentru procurarea energiei electrice necesare pentru întregul an 2024. Această mișcare strategică are scopul de a asigura o aprovizionare stabilă și eficientă cu energie electrică pe tot parcursul următorului an. Totodată, SA „Moldovagaz" și „Energocom" au fost mandate să […]