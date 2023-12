Mai mulți bugetari, oameni de afaceri, sportivi și victime ale deportărilor s-au ales cu distincții de stat, la sfârșit de an. Pentru ce merite i-a premiat Sandu

11:50

Stabilirea gradului de dizabilitate se face de către echipe de experți, care analizează dosarele depuse de solicitanți. Dacă vi se întâmplă să vi se solicite bani pentru a influența stabilirea gradului de dizabilitate, puteți cere ajutor. Unde puteți denunța astfel de cazuri aflați din următorul video. Material de parteneriat The post „Sănătate nu am, dar demnitate – da!“. Ce să faceți, dacă vi se cer bani pentru a influența stabilirea gradului de dizabilitate appeared first on NewsMaker.