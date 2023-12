Întrecerea cu prețul gazului! Gazprom joacă tare: Gigantul rus reduce costul la 380 USD, iar Energocom vinde cu 600 USD

15:20

Producţia mare de electricitate a turbinelor eoliene şi cererea scăzută în perioada sărbătorilor de Crăciun a făcut ca preţurile la electricitate în Germania să coboare sub nivelul zero, iar pieţele angro de electricitate din Franţa, Danemarca şi Marea Britanie au înregistrat şi ele preţuri negative pentru câteva ore, transmite Bloomberg, citată de Agerpres. Potrivit datelor […] Articolul Cum a ieftinit vântul puternic curentul electric în unele țări europene. Prețul În Germania au coborât sub nivelul zero apare prima dată în Bani.md.