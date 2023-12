Traficul camioanelor prin punctele de trecere a frontierei de stat va fi fluidizat

13:15

24 de elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni se pot bucura acum de echipament sportiv nou. Echipamentul a fost oferit de... The post 24 de elevi de la liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni se bucură de echipament sportiv nou appeared first on Expresul.