De la Nisporeni la ecranele voastre: Festivalul sarbatorilor de iarna, LIVE

13:40

Un angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică din nordul Moldovei este cercetat pentru trafic de influență. Polițistul ar fi pretins și primit 15 mii de lei de la un locuitor al raionului Sângerei pentru mușamalizarea unui dosar de conducere a vehiculului în stare de ebrietate, transmite IPN cu referire... The post Angajat INSP cercetat pentru trafic de influență appeared first on ALBASAT.