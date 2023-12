video | Investigație: llan Șor s-a mutat la casă nouă, mai mare și luxoasă. Cum arată noua vilă din Israel

10:40

În căutarea de soldaţi suplimentari, ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, vrea să îi cheme acasă anul viitor pe bărbaţii ucraineni care locuiesc în străinătate, informează joi dpa, citată de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bărbaţilor ucraineni cu vârste cuprinse între 25 şi 60 de ani din Germania şi altele ţări, care sunt apţi