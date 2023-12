Cel puțin un mort și patru răniți într-un bombardament rus asupra unei gări din oraşul Herson

10:00

Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei, pe 23 decembrie 2023, de la ora 17:00, în Piața Marii Adunări Naționale, să petrecem împreună sărbătorile de iarnă! Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. 23 decembrie 2023 – Pe scena amenajată în PMAN va avea loc un concert cu artişti autohtoni: Corala „Vocile Primăverii”, Ansamblul de Violonişti „Divertisment”, … The post Program special de sărbători: Când va fi inaugurat Pomul de Crăciun și ce artiști vor evolua pe scenă în seara de Revelion first appeared on ZUGO. Articolul Program special de sărbători: Când va fi inaugurat Pomul de Crăciun și ce artiști vor evolua pe scenă în seara de Revelion apare prima dată în ZUGO.