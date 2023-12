După ce a ratat șansa de a fi primar, partidul îl propulsează la șefia întreprinderii responsabile de utilizarea și deservirea spațiului și traficului aerian

22:30

Petru Macovei și Valeriu Pașa ar putea fi numiți în funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Candidaturile acestora au fost selectate urmare a unui concurs public, organizat de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. În total, 21 de persoane și-au exprimat interesul pentru participare la concurs. ... Consiliul Centrului pentru Combaterea Dezinformării își completează componența – Parlamentul va delega doi membri