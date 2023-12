Tot mai aproape de fuzionare – Un sat din vecinătatea Capitalei vrea să intre componența municipiului Chișinău

22:30

Organizațiile de veterani rămân a fi divizate. După ce, recent, un grup de veterani au protestat în fața Parlamentului cerând crearea unui grup de lucru, alocarea banilor în proiectul legii Bugetului pentru 2024 și acordarea unei indemnizații, atât premierul Reacean cât și Președintele Parlamentului, s-au întâlnit cu un grup de veterani dar nu cu cei