Comisia Electorală Centrală spune că referendumul privind aderarea RM la UE nu poate fi organizat concomitent cu alte alegeri – Va modifica sau nu Parlamentul Codul Electoral

Fostul deputat, un om distins de stat și vicepreședinte al Parlamentului, în perioada 2001-2005, Mihail Camerzan, s-a stins din viață la 19 decembrie 2023, la vârsta de 71 de ani. Mihail Camerzan s-a născut la 2 noiembrie 1952, în satul Țiganca, raionul Cantemir. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității de Stat a Moldovei. Înainte ...