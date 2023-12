Turcia, pe cale să dea undă verde aderării Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Stoltenberg: „Va face NATO mai puternică”

08:40

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat cetățenii care sărbătoresc Nașterea Domnului pe 25 decembrie, pe stil nou. Șefa statului le-a urat moldovenilor, de Crăciun, pace și încredere în „puterea binelui". Mesajul a fost transmis pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. „De Crăciun, când sărbătorim nașterea Domnului, să ne facem timp să mulțumim pentru pacea […]