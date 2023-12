Maia Sandu îi acordă lui Nicu Popescu „Ordinul Republicii”. Ex-consilieră prezidențială primește medalia „Meritul Civic”

09:20

Armata rusă a atacat cu rachete orașul Herson – teritoriu care se află sub controlul autorităților ucrainene – în noaptea de 23 spre 24 decembrie. În urma atacului, trei persoane – doi bărbați și o femeie – au fost uciși. Potrivit șefului administrației militare din regiune, Oleksandr Prokudin, un obuz de artilerie a căzut peste […]