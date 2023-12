Anul Nou la Cosăuți cu 2 Moși Crăciuni și un brăduț / VIDEO

10:00

Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Bogdat (Bogdan) Țîrdea a declarat într-un interviu pentru Sputnik Moldova că din cauză că Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu o amplă criză politică, socială, economică și demografică, nu mai are resurse și nu-și mai poate permite extinderea. Afirmația este falsă. UE are pe agendă extinderea, iar recent a deschis […]