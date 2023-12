Președinta Maia Sandu i-a conferit viceprim-ministrului Nicu Popescu „Ordinul Republicii”

11:00

Președintele Parlamentului Igor Grosu a adresat un mesaj video prin care a felicitat cetățenii cu ocazia Crăciunului. „Anul acesta am arătat lumii întregi că suntem cu adevărat europeni. Am îndeplinit cea mai mare parte a recomandărilor și am deschide negocierile de aderară. Toate aceste lucruri le-am făcut împreună! Vă mulțumesc pentru că ați crezut în […] Articolul VIDEO/ Igor Grosu: De Crăciun să fim mai buni și să credem în minuni! apare prima dată în Vocea Basarabiei.