Care sunt cele mai stresante aeroporturi din lume prin care să călătorești de sărbători

Am luat act de acțiunile întreprinse brusc de Parlament aseară pentru demiterea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu. Audierile și luarea deciziei au avut loc foarte rapid, ceea ce pune sub semnul întrebării dacă a fost asigurată corectitudinea procesului dat, și anume efectuarea unei analize și evaluări profesionale și juridice într-o manieră adecvată și […] Articolul FMI, despre demiterea lui Armașu: Luarea deciziei au avut loc foarte rapid, ceea ce o pune sub semnul întrebării apare prima dată în Bani.md.