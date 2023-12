Transformarea raionului Taraclia cu ajutorul investițiilor europene: istoria Anghelinei Gaidarji

17:45

Timp de un an, într-o serie de materiale, echipa #diez v-a făcut cunoștință cu colecții de cărți deosebite și cu istorii speciale din spatele lor, povestite de către tinerii și tinerele din Moldova. După o perioadă în care am luat o pauză, am decis să facem parcursul acestui proiect – Biblioteca cu Intenție – și mai interesant. Astfel, v-am implicat mai activ și pe voi, cititorii noștri, în viața lui.