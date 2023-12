Au votat demiterea lui Armașu de la BNM, dar nu acceptă numirea noii șefe. Comuniștii și socialiștii au depus o plângere la Procuratură

18:00

Estonia și-a anunțat disponibilitatea de a extrăda cetățenii ucraineni, apți de luptă, care au fugit de război, scrie BBC cu referire la postul public de radiodifuziune din țară, care îl citează pe ministrul de interne al Estoniei, Lauri Läänemets. „Dacă Ucraina are nevoie, Estonia poate căuta această persoană și o poate extrăda în Ucraina. În […]