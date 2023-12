Minus o universitate în Moldova. USM va absorbi o instituție de învățământ cu un număr mic de studenți

15:20

În prag de Crăciun, la Președinție au răsunat, din nou, colinde și urături. Copii și maturi, îmbrăcați în costume tradiționale, au venit să vestească Nașterea Domnului angajaților Președinției și președintei Maia Sandu. Instituția prezidențială anunță că colindătorii le-au urat un an nou îmbelșugat și cu pace. Potrivit sursei citate, șefa statului a fost colindată de […]