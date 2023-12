FOTO/VIDEO Incendiu în portul Feodosia din Crimeea. Kievul susține că a distrus o navă rusească 

09:00

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează vreme cu caracter schimbător de la o zi la alta, în perioada 23-26 decembrie. Meteorologii spun că vom avea parte de precipitații slabe, în această perioadă: în weekend sub formă de zăpadă, iar de luni, 25 decembrie, când vom marca Crăciunul pe stil nou – sub formă de ploaie.