Ucraina: Rusia anunţă preluarea oraşului ucrainean Marinka din regiunea Doneţk

10:10

În anul 2022, cea mai semnificativă creştere din regiune a preţurilor la energia electrică pentru gospodăriile casnice a fost înregistrată în Republica Moldova, se arată într-o notă analitică a Secretariatului Comunităţii Energetice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Prețurile cu amănuntul pentru gospodării și industrie au crescut în toate părțile contractante în 2022. Cea mai mare … The post Analiză: R. Moldova a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere a preţurilor la energie din regiune first appeared on ZUGO. Articolul Analiză: R. Moldova a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere a preţurilor la energie din regiune apare prima dată în ZUGO.