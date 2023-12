Alegem corect vinul de sărbători

15:50

Marin și Mariana Pâslăraș din satul Prăjila, raionul Florești, s-au cunoscut din întâmplare, în 2007. Peste jumătate de an au jucat nunta. Cresc și educă. zece copii! Familia are acum o casă modestă, unde domină căldura și pacea, dar nu tot timpul a fost așa. Marin și Mariana au cunoscut adevărate clipe de groază în august, când le-a ars casa. Oamenii au rămas fără nimic, dar nu au disperat și au mers înainte, înfruntând lipsurile. Istoria lor ne-a sensibilizat. Am decis să aducem în familia Pâslăraș magia sărbătorilor de iarnă împreună cu Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului, partenerul campaniei „Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu”.